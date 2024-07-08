У Дніпровському районі Києва внаслідок ракетної атаки рашистів пошкоджено медзаклад, відомо про 4-х загиблих (фото)
Триває розбір завалів та пошук людей.
Унаслідок сьогоднішнього ракетного удару росіян в Дніпровському районі Києва пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
“Попередньо падіння уламків зафіксовано у Дніпровському районі. Часткове руйнування будівлі медичного центру. Відомо про 4 загиблих та 3 травмованих. Інформація уточнюється”, – йдеться в повідомленні.
На місці працюють рятувальники. Триває розбір завалів та пошук людей. // LB.ua