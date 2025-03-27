У Генштабі повідомили про втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині
За час операції в Курській області РФ українські військові знешкодили понад 55 тис. російських військових. З них 22 тис. – це так звані «безповоротні втрати», тобто загиблі.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Через посилення активності ворога та спроби перевести бойові дії на територію української Сумщини підрозділи Сил оборони на цьому напрямку відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.Tweet