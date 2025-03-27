У Генштабі повідомили про втрати росіян від початку операції ЗСУ на Курщині

За час операції в Курській області РФ українські військові знешкодили понад 55 тис. російських військових. З них 22 тис. – це так звані «безповоротні втрати», тобто загиблі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

«За сім з половиною місяців від початку Курської операції загальні втрати, яких наші воїни завдали противнику, становлять понад 55 тис. осіб. Із них безповоротні – більш ніж 22,2 тисячі, санітарні – більш ніж 31,8 тисяч загарбників, полонені – понад 940 осіб», – йдеться у дописі Генштабу.

Через посилення активності ворога та спроби перевести бойові дії на територію української Сумщини підрозділи Сил оборони на цьому напрямку відвідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.