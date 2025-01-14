У Генштабі заявляють, що не планують переводити у піхоту дефіцитних спеціалістів Повітряних сил

У Генштабі ЗСУ заявляють, що не планують переводити у піхоту гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, натомість хочуть нарощувати кількість льотного персоналу.

Як передає Укрінформ, про це Генштаб ЗСУ повідомляє у Фейсбуці.

«Генеральний штаб Збройних сил України офіційно повідомляє, що гостродефіцитних спеціалістів інженерно-авіаційної служби Повітряних сил, які обслуговують літаки у піхотні підрозділи переводити не планувалося і не планується. Натомість, Повітряні сили ЗС України навпаки нарощують штатну кількість технічного та льотного персоналу», – ідеться у повідомленні.

Разом з тим, зазначили в Генштабі, окремі категорії особового складу Повітряних Сил, як і інших видів і родів Збройних Сил України, після попередньої підготовки в навчальних центрах, посилюють Сухопутні, Десантно-штурмові війська тощо.

«Ситуація на фронті непроста, на багатьох ділянках бракує піхотинців. Рішення про посилення сухопутних бригад на передовій за рахунок військовослужбовців із підрозділів інших родів та видів ЗСУ є вимушеним кроком військового керівництва для зміцнення нашої оборони», – підкреслили в Генштабі.

У Генштабі наголосили, що головнокомандувач ЗСУ заборонив переміщення із займаних посад фахівців високотехнологічних спеціальностей та тих, які пройшли підготовку за кордоном на іноземних зразках озброєння та військової техніки.

За повідомленнями ЗМІ, фахівців з Повітряних сил Збройних сил України у 2024 та на початку 2025 років масово переводять до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад.