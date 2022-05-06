У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів (фото)
Російські окупанти 4 травня у Харківській області розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі. Внаслідок цього загинули люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
За даними слідства, 4 травня 15 приватних автівок виїхали з окупованого російськими військовими міста Вовчанськ Чугуївського району.
Зокрема, по дорозі біля смт Старий Салтів Чугуївського району військовослужбовці ЗС РФ обстріляли вказану колону автомобілів з мирними мешканцями.
6 травня правоохоронці встановили місцезнаходження автоколони та провели низку слідчих (розшукових) дій.
На узбіччі між населеними пунктами смт Старий Салтів та села Верхній Салтів знайдено шість пошкоджених автівок та чотири згорілих тіла.