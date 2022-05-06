У Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів (фото)

Російські окупанти 4 травня у Харківській області розстріляли колону з 15 приватних автомобілів, в яких знаходились мирні жителі. Внаслідок цього загинули люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.