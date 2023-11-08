У Харківській області росіяни скинули вибухівку на поліцейських, які їхали за колаборантами

Російська армія скинула вибухівку на автомобіль поліції у Харківській області. У цей момент правоохоронці їхали затримувати колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління поліції у Харківській області Сергія Болвінова у Facebook.

Під удар ворога потрапила слідчо-оперативна група. Інцидент стався у населеному пункті Дворічна Куп’янського району.

Як зазначають правоохоронці, у машині було троє людей: слідчий, дільничий та оперативник за кермом. Поліцейські відразу зрозуміли, що за ними полює ворожий дрон, але втекти від нього не вдалося.

Оперативник наказав вистрибувати з машини, після чого пролунав вибух. Окупанти скинули гранату на задню частину авто. На щастя, всі правоохоронці врятувалися, але у них контузія.

Як зазначається, у момент атаки поліція їхала затримувати колаборантів.