У Харкові росіяни вбили щонайменше 6 мирних жителів які отримували гуманітарну допомогу, ще 15 — поранені

Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов бповідомив, що, у Харкові в районі вулиці Академіка Павлова росіяни зі зброї дальньої дії обстріляли пункт «Нової пошти», біля якого харків’яни отримували гуманітарну допомогу.

За попередніми даними, загинули 6 мирних жителів, ще 15 — поранені, їх госпіталізували до лікувальних установ. Кількість жертв встановлюється.

Це черговий військовий злочин російських окупантів!

УК