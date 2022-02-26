У Харкові взяли в полон російську розвідгрупу, яка намагалася проникнути на територію в/ч (фото)
При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря.
У Харкові Нацгвардійці взяли в полон розвідгрупу противника, що намагалася проникнути на територію однієї із військових частин.
Про це повідомляє прес-служба Нацгвардії.
При собі окупанти мали стрілецьку зброю, снайперські гвинтівки, дрони для зйомки з повітря, ручні та димові гранати, патрони, тактичне спорядження, гроші та документи.
А також список особового складу ОМОН «Вимпел» Росгвардії Вологодської області РФ, який бере участь у оперативно-стратегічних навчаннях «Заслон – 2022». // УНІАН
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