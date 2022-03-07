У Харкові затримали пілота збитого російського винищувача

У Харкові бійці Національної гвардії затримали одного з двох пілотів збитого російського винищувача, який бомбив місто.

Про це повідомив голова Харківської ВЦА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Затриманий російський пілот є заступником командира авіаційного полку, який дислокувався у Воронежі.

«Це один із головних учасників та свідків злочинів, які російський агресор чинить проти мирного українського населення. Особисто здійснював 3 вильоти між Ізюмом і Балаклією. Російський пілот здав своїх координаторів та розповів про злочинні накази», — написав Синєгубов.

Російського військового передали для подальших слідчих дій в один із районних відділів поліції Харкова.

Додамо, що пілотів ворожого літака було двоє, обидва живі. Одному досі вдається переховуватися в місті. Наразі тривають його пошуки.

Внаслідок обстрілів та повітряних бомбардувань в Харкові протягом 6 березня було зруйновано або частково зруйновано 11 будівель. Під завалами виявили тіла вісьмох загиблих осіб.