У Херсоні окупанти одягли жінці мішок на голову та відвезли у невідомому напрямку

У тимчасово окупованому Херсоні росіяни викрали мирну мешканку Вікторію Карпову.

Про це повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на «Суспільне».

Про те, що жінку викрали, повідомив її чоловік Павло. Відомо, що жінці зав’язали очі, одягли мішок на голову та відвезли у невідомому напрямку. Де й у яких умовах загарбники тримають викрадену, родичі жінки не знають.

Мешканці Херсона шоковані та обурені систематичними викраденнями росіянами мирних громадян. Люди просять розголошувати такі випадки і допомагати знайти зниклих.

«Систематичне затримання мирних цивільних – ще один доказ безпардонної поведінки недоармії недодержави», – написала мешканка окупованого міста.