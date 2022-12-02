У Херсоні затримали російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ на південному фронті

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Він збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.

Отримані відомості потрібні були окупантам для планування і підготовки прицільних ракетно-артилерійських обстрілів по позиціях українських військ.

Крім того, під час окупації обласного центру він «здавав» агресору адреси перебування учасників руху опору, зокрема колишніх бійців АТО.

Отриману інформацію рашисти використовували для проведення масових незаконних затримань і викрадення людей до катівень.

У «застінках» від потерпілих вимагали «зізнання» у сфабрикованих справах. У разі незгоди – застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.

За даними слідства, поплічником загарбників виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога і почав співпрацювати із спецслужбами рф.

З початку квітня цього року він приступив до активного виконання ворожих завдань. Для збору інформації «в темну» використовував власні зв’язки, а також об’їжджав територію регіону.

Отриману інформацію агент передавав своєму російському «куратору» через анонімний Телеграм-канал.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта правоохоронці виявили пропагандистські матеріали і символіку країни-агресора, а також мобільний телефон із доказами законспірованого листування з представником рф.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років або довічне ув’язнення.

Заходи із викриття зрадника проводили співробітники СБУ Херсонської області за процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури.

Служба безпеки України