У Херсоні ЗСУ підірвали власність зрадника Сальдо, де росіяни зберігали боєприпаси
Йдеться про приміщення будівельно-монтажного управління.
Українські захисники знищили ще один склад боєкомплекту росіян у Херсоні, який базувався у приміщенні будівельно-монтажного управління.
Про це повідомив міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук.
За його словами, приміщення складу належало підозрюваному в державній зраді колишньому очільнику Херсона, а нині призначеному окупантами так званому губернатору Херсонської області Володимирові Сальдо.
Нагадаємо, учора знову обстріляли Антонівський залізничний міст у Херсонській області.
У суботу росіяни проводили в регіоні “фільтраційні заходи”. Таким чином окупанти намагаються залякати жителів і змусити їх видати рідних і близьких, які є учасниками партизанського руху. // LB.ua