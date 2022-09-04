У Херсоні ЗСУ підірвали власність зрадника Сальдо, де росіяни зберігали боєприпаси

Йдеться про приміщення будівельно-монтажного управління.

Українські захисники знищили ще один склад боєкомплекту росіян у Херсоні, який базувався у приміщенні будівельно-монтажного управління.

Про це повідомив міський голова Олешок Херсонської області Євген Рищук.

За його словами, приміщення складу належало підозрюваному в державній зраді колишньому очільнику Херсона, а нині призначеному окупантами так званому губернатору Херсонської області Володимирові Сальдо.