У Херсонській області обміняли 4 полонених російських військових на 5 бійців ЗСУ
У Херсонській області провели черговий обмін полоненими, під час якого вдалося повернути п’ятьох українських військовослужбовців. Натомість ми передали Росії чотирьох її військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Оперативного командування «Південь».
Зазначається, що здійсненню такого обміну передували непрості переговори з російською стороною.
«Після напружених перемовин, вдалось досягнути домовленостей з обміну полоненими в районі селища Пасад-Покровське, де 4 полонених російських військових було обміняно на 5 наших», — йдеться в повідомленні.
Також в ОК «Південь» розповіли, що за поточну добу на південних рубежах оборони наші бійці завдали рашистам суттєвих втрат: були знищені 39 окупантів і 4 одиниці техніки (бойові броньовані машини і БПЛА).
Раніше повідомлялося, що 14 квітня Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими. За його результатами ми повернули 30 наших громадян — 22 військовослужбовців і 8 цивільних.
Також ми писали, що Україна веде переговори про обмін 169 військовослужбовців Національної гвардії, яких захопила російська армія під час окупації ЧАЕС.