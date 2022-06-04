У Києві затримали пособника окупантів з фотографіями військової техніки в телефоні

Інцидент стався на проспекті Степана Бандери.

У Києві поліцейські зупинили 36-річного водія автомобіля Hyundai, у телефоні якого під час перевірки виявили фото військової техніки та вказівників населених пунктів, малюнки з координатами та пропаганду РФ.

Про це повідомила в Telegram Патрульна поліція Києва.

«Спілкуючись з патрульними, 36-річний керманич почав помітно нервувати, а тому інспектори прийняли рішення провести поверхневу перевірку. Чоловік надав для огляду свій мобільний телефон, де охоронці порядку побачили багато фотографій військової техніки, вказівників населених пунктів, малюнків з координатами та позивними, а також ворожу пропаганду», — йдеться в повідомленні.

Патрульні затримали невдалого диверсанта та передали його слідчим Оболонського управління поліції.

Нагадаємо, у Києві посилять контроль за дотриманням комендантської години. // LB.ua