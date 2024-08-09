У Костянтинівці значно зросла кількість загиблих від російського удару по торговельному центру

Кількість загиблих від удару по Костянтинівці на Донеччині досягла 11 людей. Ще 37 людей зазнали поранень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Від удару в місті пошкоджено торговельні приміщення, житлові будинки й автотранспорт. На місці триває розбір завалів. Наслідки влучання та кількість постраждалих уточнюють.

Станом на зараз 37 людям, які дістали поранення різного ступеня тяжкості, надають медичну допомогу.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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Вранці 9 серпня війська росії обстріляли місто Костянтинівка Донецької області зі ствольної артилерії. Удар росіян припав на торговельний центр, де розміщувались продовольчі та господарські магазини. Під завалами досі шукають людей.

Наразі вже ліквідували пожежу торговельного центру площею тисяча квадратних метрів. Пошкоджено житлові будинки, магазини, більше десятка автомобілів. // hromadske