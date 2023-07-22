У Криму детонує склад боєприпасів. Зупинилися потяги, триває евакуація (відео)

В Красногвардійському районі Криму зранку лунали вибухи. Внаслідок удару БпЛА сталась детонація на складі боєприпасів.

Про це розповів так званий “голова” тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

“Унаслідок атаки ворожого безпілотника на Красногвардійський район сталася детонація на складі боєприпасів. Руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає”, – заявив Аксьонов.

Також гауляйтер додав, що окупаційною “владою” було прийнято рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП у пункти тимчасового розміщення. Зокрема він стверджує, що рух на Кримській залізниці буде призупинено для “мінімізації ризиків”.

Тим часом очевидці також заявляли про пожежу на залізничній станції Елеваторна в селі Октябрське після вибухів.