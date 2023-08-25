У Криму повідомляють про «приліт» по скупченню окупантів: є загиблі та багато поранених

У селі Перевальне Сімферопольського району повідомляють про “приліт”. Там дислокується 126 окрема гвардійська бригада берегової оборони ЧФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал “Кримський вітер” .

Місцеві повідомляють, що внаслідок “прильоту” померло троє окупантів, також дуже багато поранених. Постраждалих привезли до Сімферопольського шпиталю на вул. Горького.

Останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов’язані з успішними ударами наших захисників по скупченню російських солдатів, техніки та складів з боєприпасами.

Тільки сьогодні вночі в кількох районах Криму пролунали вибухи, а Міноборони РФ заявило про нібито атаку 42 дронів.