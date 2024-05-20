У Криму разом з екіпажем уражений МРК «Циклон» – останній носій крилатих ракет

Військові уточнюють всі дані ураження ворожого судна й обіцяють надати згодом більше інформації про втрату чергового корабля в окупантів.

Про те, що корабель окупантів “Циклон” уражений , підтвердив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Він пожартував, що росіяни “вражені” атакою Сил оборони України. Також Плетенчук підкреслив, що весь особовий склад корабля загинув.

“Було уражено весь особовий склад. Вони дуже вражені тепер”, — повідомив він.

Плетенчук також наголосив, що зараз військові перевіряють інформацію про потоплення корабля. Всі офіційні дані обіцяють оприлюднити згодом.

“Решту інформації станом на зараз ми верифікуємо. Але є вірогідність, що чорноморський флот втратив в Криму останній носій крилатих ракет. Проте ця інформація ще не підтверджена. Дочекаймося офіційного підтвердження”, — повідомив він.

Ураження “Циклона”

Пізно ввечері 19 травня у російських пабліках почала ширитися інформація, що Сили оборони України могли уразити МРК “Циклон”. Росіяни скаржилися, що корабель потопили, а шість осіб екіпажу загинули. Повідомлялось й про поранених 11 моряків. Партизани з “Кримського вітру” також помітили відсутність корабля “Циклон” у Курячій пристані. Судно, довжива якого понад 70 метрів, раптово зникло з радарів.

Малий ракетний корабель РФ “Циклон”

“Циклон” – це малий ракетний корабель (МРК) проекту 22800 “Каракурт” ВМС Росії. Він був закладений у 2016 році, спущений на воду у 2020 році, введений до складу Чорноморського флоту 12 липня 2023 року. На озброєнні корабля: 1 пускова установка УКСК 3С14 для 8 крилатих ракет “Калібр-НК”, 1 артилерійська установка АУ-176МА калібру 76,2 мм, 2 зенітні артилерійські установки АК-630М калібру 30 мм. // Інформатор