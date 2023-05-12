У Джанкойському районі окупованого російськими загарбниками Криму зазнав аварії вертоліт Мі-28, який нібито виконував плановий навчально-тренувальний політ. Про це повідомили у міноборони РФ.

Попередня причина – відмова техніки. Політ нібито виконувався без боєкомплекту. Обидва російські льотчики-окупанти розбились насмерть. Мі-28 (за кодифікацією НАТО: Havoc) — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.