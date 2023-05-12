Попередня причина – відмова техніки. Політ нібито виконувався без боєкомплекту. Обидва російські льотчики-окупанти розбились насмерть.

Mi-28N (1).jpg

Мі-28 (за кодифікацією НАТО: Havoc) — радянський та російський ударний вертоліт, призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили противника.