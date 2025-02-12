У Кривому Розі масштабні руйнування внаслідок російської ракетної атаки

Рашисти вчора ввечері пошкодили в Кривому Розі 10 будинків та 30 автомобілів

У Кривому Розі продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по місту. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

«Найголовніше – обійшлося без загиблих та постраждалих. Але внаслідок великого розльоту уламків пошкоджено 10 багатоквартирних будинків та будинків приватного сектору, три навчальні заклади, бізнес-об’єкти, готель, АЗС, близько 30 автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація ще уточнюється.

Для ліквідації наслідків задіяно всі необхідні комунальні служби.

«З вечора було розгорнуто Штаб допомоги людям, чиє житло постраждало. Він працює поряд у школі, де й минулого разу. Сьогодні – до 17:00. З матрезерва міста там видаються необхідні будматеріали, приймаються заявки на матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує», – додав Вілкул.

У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють. // Главком