У Кривому Розі масштабні руйнування внаслідок російської ракетної атаки
Рашисти вчора ввечері пошкодили в Кривому Розі 10 будинків та 30 автомобілів
У Кривому Розі продовжується ліквідація наслідків вчорашнього ракетного удару по місту. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Зазначається, що інформація ще уточнюється.
«З вечора було розгорнуто Штаб допомоги людям, чиє житло постраждало. Він працює поряд у школі, де й минулого разу. Сьогодні – до 17:00. З матрезерва міста там видаються необхідні будматеріали, приймаються заявки на матеріальну допомогу від міста. Допомога буде надана всім, хто її потребує», – додав Вілкул.
У Кривому Розі усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи – працюють. // ГлавкомTweet