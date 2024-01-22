У Купʼянську внаслідок російського обстрілу чоловік згорів в автівці, ще одна людина — поранена

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

За даними слідства, 22 січня близько 15:45 російські військові здійснили обстріл зі ствольної артилерії по м. Купʼянськ.

Ворожий снаряд влучив поруч з цивільною автівкою. Водій згорів живцем, наразі його особа встановлюється.

Інший снаряд влучив поблизу двоповерхового житлового будинку: будівлю частково зруйновано. Сусідні домоволодіння, магазин та авто зазнали пошкоджень.

Отримав поранення 66-річний чоловік.

Також сьогодні близько 13:40 ворог завдав удар керованою авіабомбою по с. Григорівка Купʼянського району. Внаслідок обстрілу у селі пошкоджено понад 30 житлових будинків та ліцей.

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Харківська обласна прокуратура