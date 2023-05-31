У Курську та Ростові-на-Дону будують масштабні комплекси для сортування, аналізу й зберігання трупів росіян, ліквідованих в Україні

Площа кожного об’єкта ― понад 4000 квадратних метрів.

До комплексів будуть входити:

– пункти для проведення слідчих дій та досліджень над тілами;

– рефрижераторні з холодильними камерами на 1000 місць;

– склади з трунами та іншим похоронними декораціями;

– скорботна зала.

Закладена вартість будівництва комплексу для знищених окупантів у ростові-на-дону становить близько 600 мільйонів рублів, у курську ― понад 800 мільйонів рублів.

Вартість рефрижераторного обладнання оцінюється у понад мільярд рублів для кожного комплексу.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України констатує, що терористична росія уже не здатна приховувати масштаб втрат особового складу у війні проти України.

Будівництво вказаних комплексів на території московії підтверджує факт, що путінський режим посилає свою окупаційну армію на смертельний конвеєр, але не справляється з потоком загиблих.

ГУР МО України нагадує, що кожен російський солдат, який не вчиняв воєнних злочинів, має можливість здатись в полон. В іншому випадку, його чекає холодильник на одній із сортувальних баз для трупів у росії.

Слава Україні!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України