У Києві 15 загиблих та 114 поранених через російську атаку. 18 червня оголошено днем жалоби

За попередніми даними, у Києві 15 людей загинули та ще 114 дістали поранення внаслідок російської масованої атаки уночі 17 червня.

Про це повідомили начальник КМВА Тимур Ткаченко та голова МВС Ігор Клименко в Telegram, мер Києва Віталій Кличко в ефірі каналу Київ, представник ДСНС Києва у коментарі “Українській правді”.

Пряма мова Ткаченка: “Попередньо вже 14 загиблих в Києві. Інформація буде уточнюватись”.

За його словами, станом на 10 ранку виявили 114 постраждалих, з них 68 госпіталізовані, зокрема, 2 дитини в стані середньої тяжкості.

“Встановлено особи 4 загиблих. Також встановлюються особи ще понад 10 загиблих. Крім цього, є зниклі безвісти внаслідок влучання ракети в будинок в Солом’янському районі”, – заявив начальник КМВА.

У ДСНС “Українській правді” повідомили, що кількість жертв російського удару по Києву зросла – вранці з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло загиблого.

Пряма мова співрозмовника УП: “Маємо ще одну жертву. З-під завалів дістали тіло чоловіка”.

У ДСНС підкреслили, що аварійно-рятувальні роботи тривають.

Як видно з відео з місця події, у Києві зруйновано цілий під’їзд житлової багатоповерхівки.

За словами мера Києва Віталія Кличка, зруйновано понад 40 квартир.

“Під завалами можуть бути люди. Ми не виключаємо того, що кількість загиблих може зрости”, – сказав міський голова.

Клименко повідомив, що у столиці під ворожим вогнем опинилися 27 локацій у різних районах. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Він додав, що рятувальникам вдалося деблокувати людей з під’їздів, квартир та з-під завалів у столиці.

“На відео – один із врятованих мешканців будинку”, – повідомив міністр.

Клименко додав, що ще 6 людей травмовано в Одеській області та по 1 людині постраждало у Київській та Чернігівській областях.

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Завтрашній день, 18 червня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. Також рекомендовано приспустити державні прапори на будівлях державної та приватної форм власності.

18 червня в місті заборонені будь-які розважальні заходи.