У Києві частково зруйнована 5-поверхівка через атаку ворожих дронів – Кличко

На світанку 28 вересня мер Києва Віталій Кличко повідомив про наслідки атаки російських дронів: зафіксоване часткове руйнування 5-поверхівки в Соломʼянському районі, в інших районах відбулося падіння уламків.

“У Солом’янському районі часткове руйнування в пʼятиповерховому житловому будинку. Усі служби прямують на місце”.

Крім того, Кличко повідомив про падіння уламків російських безпілотників, крім Солом’янського, у Дніпровському, Святошинському та Голосіївському районах. // УП