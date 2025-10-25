У Києві кількість жертв нічного російського обстрілу зросла до двох

Пошкоджене приміщення дитячого садочка

У ніч на 25 жовтня РФ вдарила балістикою по Києву. За підтвердженою інформацією, загинули двоє людей.

Станом на 11:35 за інформацією Кличка відомо про 12 постраждалих унаслідок російських обстрілів.

Троє з постраждалих перебувають у лікарнях. Кількість загиблих зросла до 2 людей.

“Пошкоджень зазнали житлові будинки та нежитлова забудова в районах лівого берега міста”, – повідомив Кличко.

У Дарницькому районі сталися пожежі в нежитловій забудові на двох локаціях.

У Дніпровському районі унаслідок падіння уламків біля житлових будинків за кількома адресами повибивало вікна та двері в помешканнях.

Також пошкоджене приміщення дитячого садочка — вибиті вікна та двері.

У Деснянському районі унаслідок падіння уламків сталося загоряння кількох складських приміщень та автомобілів. Екстрені служби працюють на місцях над ліквідацією наслідків атаки. // LB.ua