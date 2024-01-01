У Києві кількість жертв російського ракетного удару зросла до 28 осіб
Рятувальники виявили тіла ще чотирьох людей.
Кількість жертв російського ракетного удару по Києву, який відбувся 29 грудня, зросла до 28 осіб. Про ще одну жертву повідомили в МВС о 10 годині.
Кількома годинами раніше в КМВА повідомляли, що кількість загиблих зросла до 27. Розбір завалів триває.
“Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже – 27. Постраждалих – 30 осіб”, – повідомили у КМВА.
Рятувальники продовжують пошукову операцію.
Також у Київській міській військовій адміністрації нагадали, що сьогодні, 1 січня, в столиці офіційно оголошено День жалоби. // LB.uaTweet