У Києві напрацювали механізм руху наземного транспорту під час повітряної тривоги

Над створенням алгоритму працювали спільно з ДСНС і поліцією, рішення має прийняти Рада оборони міста.

Київська міська військова адміністрація напрацювала нові алгоритми руху громадського транспорту в столиці під час повітряної тривоги. Про це LB.ua повідомили в КМВА у відповідь на запит.

“Над новим алгоритмом працювали спільно з ДСНС, військовими, поліцією та представниками транспортного сектору. За розпорядженням начальника КМВА збиралася робоча група для узгодження нового порядку”, – пояснили в адміністрації.

В результаті був напрацьований наступний механізм для роботи наземного громадського транспорту: в разі оголошення повітряної тривоги водій повинен доїхати до найближчої зупинки, після чого повідомити пасажирів про необхідність скористатися найближчим укриттям. Коли всі охочі, за власним бажанням, залишать транспортний засіб, щоб прямувати в сховище, транспортний засіб продовжить рух за маршрутом, йдеться у відповіді КМВА.

Можливі зміни в алгоритмі роботи метрополітену під час тривог перебувають ще в стадії аналізу. Водночас київська підземка продовжуватиме виконувати функцію укриття для населення під час повітряної тривоги та продовжить працювати з урахуванням безпекової ситуації.

Пропозиції зі зміни правил руху муніципального транспорту під час тривоги має затвердити Рада оборони Києва. Наступне засідання цієї Ради ймовірно відбудеться вже до кінця поточного тижня (до 9 березня), повідомили в КМВА.

Нагадаємо, рішення про зупинку роботи наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги було прийнято в Києві в серпні 2022 року. Пізніше кияни неодноразово зверталися до міської влади через петиції з проханням скасувати це правило як таке, що спричиняє сильні незручності.

На початку 2025 року новий начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що Рада оборони перегляне ці правила.