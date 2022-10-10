У Києві під час ракетного обстрілу загинув начальник відділу департаменту Кіберполіції полковник Юрій Заскока.
У момент ракетного удару по місту він їхав бульваром Шевченка, повідомляє голова Нацполіції України Ігор Клименко.
“Наймасовіший обстріл України: Росія продовжує показувати світові свою терористичну суть.
Російські ракети забрали життя 11 людей. Серед них – 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Поліцейський у момент удару саме їхав бульваром Шевченка на роботу…
Вічна пам’ять усім загиблим” – заявив голова Нацполіції Ігор Клименко.Tweet