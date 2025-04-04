У Києві посилені мобілізаційні заходи: по всьому місту – мобільні блокпости й перевірка документів

З ноу-хау 2025 року можна відзначити знаки, що обмежують швидкість транспортних засобів, а також участь у мобілізаційних заходах Нацгвардії та мобільних патрулів поліції, що перевіряють власників автівок просто на ходу

Впродовж останнього тижня у Києві значно посилилися мобілізаційні заходи, повідомляє Інформатор.

Мобільні блокпости “розкидані” по всьому місту з 31 березня 2025 року, при цьому вони постійно змінюють місце розташування. Також стали частіше перевіряти документи у киян-пішоходів – тих, в кого є проблеми із документами, чи немає з собою даних про відтермінування чи проходження ВЛК, забирають до ТЦК для узгодження усіх даних. При цьому участь у заходах беруть не лише співробітники ТЦК та поліції, але й нацгвардійці, і поліцейські спецпризначенці.

Кількість мобільних блокпостів, облаштованих по місту, збільшилася. Про це повідомляють самі кияни у соцмережах – водії кажуть, що перевірку документів проводять не на центральних вулицях, а там, де це не створить заторів, і водночас де не буде надмірного руху транспорту. Деякі блокпости влаштовані таким чином, що поліцейські та співробітники ТЦК малопомітні з траси, але можуть “висмикувати” з потоку транспорту окремі автівки для проведення перевірки.

Зазвичай йдеться про тимчасові обмежувачі – конструкцію з металу із знаком “Стоп. Контроль” чи “Блокпост” на ній. Поряд із ними іноді розміщують мікроавтобуси поліції чи Нацгвардії, у яких затриманих транспортують до ТЦК для оновлення даних та на проходження ВЛК. Судячи з тих даних, що пишуть самі кияни у соцмережах, у середині тижня кількість таких блокпостів збільшилася на Подолі й Оболоні, а також на Лівобережжі – але блокпости постійно змінюють місце розташування, бо є мобільними та легко переїжджають з однієї локації на іншу.

“Такі саме блокпости стояли у Києві минулого, та й позаминулого року. Але зараз них з’явилася ще нова “фішка”: ремонтники з Київавтодору виставляють знаки про зменшення швидкості – обмежувачі до “30”, “20”, “10” км/год, а одразу за ними стоїть патруль поліції, що перевіряє документи, та бусик Нацгвардії, до якого збирають ухилянтів та тих, хто пішов у СЗЧ (самовільне залишення частини – Ред.)”, – розповів Інформатору таксист, який у силу професії часто рухається Києвом.

Інший водій розповідає про перевірку документів мобільними групами поліції – просто під час руху транспортних засобів. Він каже, що його зупинили за допомогою спецсигналів (проблискових маячків) у центрі, на вулиці з більш спокійним рухом, при цьому авто поліції за своєю машиною він помітив ще на самому Хрещатику. Але відпустили, бо сам має бронювання, а сама автівка, якою він керував, оформлена на іншу людину (вона й виявилася у розшуку ТЦК).

Ще однією відмінністю від попередніх посилень мобілізаційних заходів у Києві є інформаційна тиша. Минулого разу, у листопаді 2024-го, коли у місті збільшували кількість мобільних блокпостів, КМВА повідомляла про посилення безпекових заходів (хоча й загальними фразами – про “підвищення рівня навичок” тощо). Тепер про жодні заходи офіційно не згадують взагалі. Мовчить і військова комендатура Києва – раніше, щоправда, головний комендант Києва Віктор Плахтій також не надто коментував посилення мобілізаційних заходів.