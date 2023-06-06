У Києві пролунала серія вибухів, повідомляють про роботу ППО. Падіння уламків у Деснянському районі

У Києві пролунала серія вибухів сьогодні уночі, 6 червня. У КМВА повідомляють про роботу сил ППО у столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Мер Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у Києві та наголосив, що у місті працюють українські сили ППО.

За словами Віталія Кличка, після вибухів у Києві зафіксовано виклик до Дарницького району столиці. Усі служби йдуть на місце події.

За даними КМВА, у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків на проїжджу частину, також пошкоджено лінії електропередач тролейбусного сполучення, частково вибито вікна магазину. Інформація про постраждалих відсутня, дані уточнюються.