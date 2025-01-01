У Києві російський новорічний удар пошкодив будинок Національної спілки письменників України (фото)

Ця будівля – одна з найкращих памʼяткок історії та архітектури Києва.

Російська атака дронами на столиці України новорічної ночі призвела до трагедії – загинули люди і значного пошкодження зазнали будинки у центральній частині міста – у Печерському районі.

Зокрема, сильно пошкоджено будівлю, яку кияни знають як Будинок Лібермана – київського мільйонера кінця ХІХ початку ХХ-го століття. Це надзвичайно гарна будівля – як зовні, так і зсередини. Останні 70 років тут розташовується Спілка письменників України.

Як пишуть люди, які бували там, кожна зала цього будинку – неповторне, вишукане мистецтво, а не просто приміщення. Це справжнє надбання культурної спадщини, яку продовжують нищити російські дикуни.

“Через обстріл московитів сьогодні пострадала памʼятка історії та архітектури – приміщення нашої Національної спілки письменників України… Російські варвари та нелюди!

Свого часу тут працювали письменники-фронтовики Андрій Малишко, Володимир Сосюра, Олесь Гончар, Павло Загребельний та інші, які на фронтах Другої світової війни боролися з нацизмом. Тепер будинок письменників понищив злочинний рашизм.

Але доведеться путінській Росії за все відповідать, як це сталось із гітлерівською Німеччиною!” – написав письменник. журналіст, правознавець Юрій Дорошенко у Фейсбуці.

Також уламки дронів пошкодили дах корпусу Нацбанку України, також історичний будинок. На першому поверсі до війни там розташовувався Музей грошей. Постраждали житлові будинки. // Дзеркало тижня