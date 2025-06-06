У Києві «шахедами» пошкоджена червона лінія метро: де шукати альтернативний транспорт

На місці прильотів працюють фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену, але орієнтовний термін робіт – доба, тож на підземку краще не розраховувати

Через масовану атаку окупантів в ніч на 6 червня у Києві зазнала руйнувань “червона” гілка метро. Внаслідок обстрілу шахедами пошкоджено колії та кабелі на перегоні між станціями “Дарниця” – “Лівобережна”. Киянам краще відразу шукати альтернативний транспорт, адже термін відновлення роботи підземки поки непередбачуваний.

Про зміни в роботі, закриті станції та можливі затримки поїздів повідомляють у КП “Київський метрополітен” . Наразі наземна частина станцій “Дніпро” – “Лісова” тимчасово закриті на вхід та вихід. Між станціями “Академмістечко” – “Арсенальна” поїзди рухатимуться з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.

“На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт – доба. До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій. Просимо віднестися з розумінням до тимчасового режиму руху поїздів”, – зазначають у метрополітені.

Тим часом, у КМДА через пошкодження червоної лінії метро між станціями “Лісова” та “Арсенальна” організовано дублюючий автобусний маршрут № 1М. Досвід його застосування вже був у квітні, і виявився не надто вдалим – автобусів було замало, крім того, вони були недостатньої вмісткості. Тож, киянам потрібно врахувати це и не надто розраховувати на автобус. Щодо його маршруту, він організований таким чином:

у напрямку від станції метро “Лісова” до “Арсенальної” – вздовж Броварського проспекту, Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, далі вулицею Івана Мазепи до станції метро “Арсенальна”;

у зворотному напрямку – тим же маршрутом, крім відрізку між станціями метро “Дарниця” – “Чернігівська”.

Крім того, через атаку РФ у Києві змінили маршрути тролейбусів по вул. Вадима Гетьмана. Наразі працівники поліції перекрили рух транспорту від вул. Антона Цедика до вул. Олекси Тихого, про це повідомляють у КП “Київпастранс”.

У зв’язку з цим тролейбуси курсують:

№27 – до Індустріального шляхопроводу та вул. Дегтярівської;

№30 – через ст. м. “Лук’янівська”, Севастопольську площу та далі за звичним маршрутом;

№22 та №42 – рух організовано наступним чином: Севастопольська площа, просп. Повітряних Сил, вул. Вʼячеслава Чорновола, вул. Юрія Іллєнка та вул. Дорогожицьку, далі за власними маршрутами;

частина тролейбусів №42 тимчасово курсує лише від ст. м. “Либідська” до Індустріального шляхопроводу.

Інформатор