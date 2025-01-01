У Києві та області спрацювала ППО, є падіння уламків у різних районах столиці і поранені (фото)

Уламки впали в Печерському і Святошинському районі.

Уранці 1 січня російська армія атакувала Україну ударними БпЛА. Протиповітряна оборона спрацювала в Києві та області.

У столиці зафіксували падіння уламків у декількох районах: Печерському і Святошинському, повідомили в Київській міській військовій адміністрації та в КМДА. За інформацією мера міста Віталія Кличка, поранені шестеро людей – більшість у Печерському.

Двох із них довелося ушпиталити. Чотирьом надали допомогу на місці, зокрема – вагітній.

Спершу було відомо про падіння уламків на нежитлову будівлю в Печерському районі.

“За попередньою інформацією, рештки впали на нежитлову забудову”, – йдеться у повідомленні КМВА.

Згодом мер міста Віталій Кличко додав, що постраждав і житловий будинок та спалахнула пожежа в квартирі.

“Також є інформація про падіння уламків на ще одну нежитлову будівлю в Печерському районі”, – уточнив він.

У житловому будинку на Печерську частково зруйновані два верхніх поверхи. За даними ДСНС, у Печерському районі “часткове руйнування 4-6 поверхів житлового будинку та загоряння на 4-5 поверхах. Надзвичайники врятували жінку похилого віку: у неї гостра реакція на стрес. Ще двох потерпілих чоловіків передали медикам”.

Потім у КМДА повідомили про падіння уламків у Святошинському районі. Там загорілася нежитлова будівля і пошкоджено трамвайні колії та скління в трамваях і шість авто. У ДСНС додали, що спалахнули гаражі.