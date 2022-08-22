У Києві тимчасово змінився графік руху наземного громадського транспорту

Метро в ці дні працюватиме також лише до 21:00.

Відсьогодні і до 24 серпня включно наземний громадський транспорт в Києві курсуватиме з 06:00 до 21:00.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської державної адміністрації.

У КМДА нагадали, що столичний метрополітен у ці дні працює для перевезень пасажирів також із 06:00 до 21:00.

“Міська влада закликає киян завчасно планувати свої маршрути пересування містом!” – мовиться у дописі. // УНІАН