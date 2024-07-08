У Києві в результаті російської ракетної атаки пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»

Унаслідок російської ракетної атаки у Києві троє постраждалих людей. Падіння уламків зафіксували в шістьох районах столиці.

Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та начальник Київської МВА Сергій Попко.

Одного з постраждалих госпіталізували. Ще двом надали допомогу на місці. Також, за словами Кличка, перевіряють інформацію про одного загиблого.

Міський голова також каже, що в Києві зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як повідомляють джерела hromadske, влучили в дитячу лікарню «Охматдит».

Місцеві Telegram-канали публікують відео наслідків удару поблизу станції метро «Лук’янівська».

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