У Києві в результаті російської ракетної атаки пошкоджено дитячу лікарню «Охматдит»
Унаслідок російської ракетної атаки у Києві троє постраждалих людей. Падіння уламків зафіксували в шістьох районах столиці.
Про це повідомили міський голова Віталій Кличко та начальник Київської МВА Сергій Попко.
Одного з постраждалих госпіталізували. Ще двом надали допомогу на місці. Також, за словами Кличка, перевіряють інформацію про одного загиблого.
Міський голова також каже, що в Києві зафіксовано влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. Як повідомляють джерела hromadske, влучили в дитячу лікарню «Охматдит».
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