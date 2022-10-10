У Києві від прильотів пошкоджено філармонію і два музеї (фото)

Інформація про постраждалих уточнюється.

У Києві внаслідок влучань російських боєприпасів пошкоджено будівлю філармонії, музеї Ханенків та Шевченка.

Про це в ТГ написав міністр культури Олександр Ткаченко.

Він додав, що також атаковано Дніпро, Житомир, Хмельниччину, Запоріжжя, Львів та інші міста.

Пошкодження установ культури – лише частина наслідків російських ударів по столиці. Є влучання в дитячий майданчик у парку. Також, крім Шевченківського, обстріляли Соломʼянський район.

Ракетна небезпека триває приблизно з 6:45 і станом на 9:46 не припинялася. // LB.ua