У Києві внаслідок російського ракетного удару загинули двоє людей, на Дніпропетровщині – четверо
Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
“Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває”, – зазначив Кличко.
За його словами, до цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували.
Як згодом повідомила КМВА у Телеграмі, у столиці внаслідок ворожої ракетної атаки двоє людей загинули і 17 постраждали.
Як повідомлялося, у Києві уламками російських ракет пошкоджені будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах.
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Про це в Телеграмі повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Укрінформ.
“Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири – загинули”, – написав він.
У Дніпрі ракета влучила по торговельному центру. Виникла пожежа. Відомо, що пошкоджено приватну оселю, шестиповерхову будівлю, пологовий будинок, зазначив Лисак, додавши, що інформація ще уточнюється.