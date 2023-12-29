У Києві внаслідок російського ракетного удару загинули двоє людей, на Дніпропетровщині – четверо

Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

“Тіло одного загиблого дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі столиці. Пошуково-рятувальна операція триває”, – зазначив Кличко.

За його словами, до цього рятувальники звільнили з-під завалів трьох постраждалих. Їх госпіталізували.

Як згодом повідомила КМВА у Телеграмі, у столиці внаслідок ворожої ракетної атаки двоє людей загинули і 17 постраждали.

Як повідомлялося, у Києві уламками російських ракет пошкоджені будівлі у Святошинському, Дарницькому, Подільському та Шевченківському районах.

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На Дніпропетровщині внаслідок російських обстрілів загинули чотири людини, ще майже півтора десятки постраждали.