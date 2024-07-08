У Києві вже 8 загиблих і 15 поранених, під завалами лікарні можуть бути люди

У результаті російськкого ракетного удару у Києві 8 людей загинули та 15 постраждали, під завалами лікарні Охматдит можуть бути люди.

Об 11:28 КМВА Сергій Попко у Telegram повідомив, що відомо про 3 загиблих та 9 поранених, але за 3 хвилини додав, що загиблих уже 5.

Віталій Кличко уточнив, що кількість постраждалих також зросла. Було відомо про 11 постраждалих, 8 з яких у лікарнях.

Згодом глава МВС Ігор Клименко повідомив про 7 загиблих у результаті удару у Києві: “На даний момент маємо 7 загиблих. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються. І безпосередньо тут, у дитячій лікарні Охматдит, теж. На локації Охматдит 2 загиблих і 5 загиблих у Солом’янському районні − це житловий будинок і торговий центр”.

Він також повідомив, що кілька хвилин тому дістали одну людину з-під завалів живою. Пошук людей триває. За даними Клименка, поранені наразі 15 мешканців Києва.

Ще за кілька хвилин Попко уточнив, що загинули 8 людей: “Попередня інформація − 8 загиблих. Ми знаходимося на території лікарні Охматдит. Триває розбирання руйнувань. Є інформація, що під завалами є люди, можливо, діти”. // УП