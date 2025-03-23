У Києві жінка заживо згоріла у квартирі через російську атаку

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«Жінка кричала, благала про допомогу, але жодна служба не могла під’їхати до будинку».

У Києві, в Дніпровському районі, внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Очевидиця розповіла про моторошні моменти трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київ 24».

«Жінка кричала, благала про допомогу, але жодна служба не могла під’їхати до будинку, бо все було заставлено машинами», – розповіла сусідка.

 

 

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