У Києві жінка заживо згоріла у квартирі через російську атаку
«Жінка кричала, благала про допомогу, але жодна служба не могла під’їхати до будинку».
У Києві, в Дніпровському районі, внаслідок падіння уламка дрона сталася пожежа у багатоповерхівці. Вогонь охопив верхні поверхи будинку, повністю знищивши одну з квартир, де заживо згоріла жінка. Очевидиця розповіла про моторошні моменти трагедії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Київ 24».
«Жінка кричала, благала про допомогу, але жодна служба не могла під’їхати до будинку, бо все було заставлено машинами», – розповіла сусідка.
😱Моторошні кадри зі столичної квартири після атаки рашистів на Київ😡 pic.twitter.com/fnssK5QhEm
— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 23, 2025
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