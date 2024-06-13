У Київській області досі гасять пожежу, спричинену вчорашнім російським ударом

Там загорілося підприємство.

У Київській області станом на 7:00 тривала ліквідація пожежі, що виникла внаслідок російського удару у середу.

На місці працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Про це повідомили в ДСНС.

“Триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії”, – йдеться у повідомленні.