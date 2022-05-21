У Лисичанську через російські обстріли сталася пожежа на шахті: є загиблі та поранені

За день в Луганській області зруйновано близько 50 будинків.

У Лисичанську на шахті внаслідок обстрілів російських загарбників виникло загоряння бункеру з вугіллям, є загиблі та поранені.

Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

«Луганщина: за день — близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах», — йдеться у зведенні.

У Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку — 5.

Також росіяни влучили по школі та підприємству «Азот» – там сталося займання, пожежу ліквідовано.

«У Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється», — додали в ОВА. // УНІАН