У Лисичанську через російські обстріли сталася пожежа на шахті: є загиблі та поранені
За день в Луганській області зруйновано близько 50 будинків.
У Лисичанську на шахті внаслідок обстрілів російських загарбників виникло загоряння бункеру з вугіллям, є загиблі та поранені.
Про це йдеться у переданому журналістам зведенні Луганської обласної військової адміністрації станом на 8:00.
«Луганщина: за день — близько 50 зруйнованих будинків. Авіаудари по Гірській та Попаснянській громадах», — йдеться у зведенні.
У Лисичанську за добу пошкоджено 23 будинки, у сусідньому Привіллі – 16, у Сєвєродонецьку — 5.
Також росіяни влучили по школі та підприємству «Азот» – там сталося займання, пожежу ліквідовано.
«У Лисичанську виникло загоряння бункеру з вугіллям на шахті. Є загиблі та поранені. Детальна інформація уточнюється», — додали в ОВА. // УНІАНTweet