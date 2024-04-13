У Луганську Сили оборони України уразили пункт управління угруповання окупаційний військ «Центр»

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Атака відбулась 13 квітня.

Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій ЗСУ.

“Сили оборони України успішно уразили пункт управління угруповання військ “Центр” противника в окупованому Луганську”, – йдеться у повідомленні.

Також СтратКом показав відео результатів ураження пункту управління.

LB.ua
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