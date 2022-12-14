У Львові бойовика так званої «ЛНР» засуджено до 15 років за ґратами

За публічного обвинувачення Львівської обласної прокуратури жителя Луганщини визнано винним в участі у терористичній організації та у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України). Йому призначене покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори у суді довели, що житель одного із сіл Луганської області з 2014 року брав участь у незаконному збройному формуванні так званої «ЛНР».

Під час служби засуджений забезпечував пропускний режим на блокпості, який розташований при в’їзді до міста Лисичанськ Луганської області, яке на той час було підконтрольне терористичній організації так званої «ЛНР». Зокрема, він здійснював перевірку документів, особистий огляд громадян, огляд речей, що при них знаходяться, транспортних засобів, а також вів спостереження за прилеглою місцевістю.

Досудове розслідування здійснювало Управління СБУ у Львівській області.

Відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури