У листопаді російські окупанти випустили по Україні 239 ракет і 80 дронів-камікадзе – Генштаб

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У листопаді російські війська випустили по українських містах 239 крилатих ракет (знищено 72%) та 80 дронів-камікадзе “Шахед-136” (знищено 80%).

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов, передає кореспондент УНН.

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“Протягом листопада противник випустив 239 крилатих ракет та застосував 80 безпілотних літальних апаратів камікадзе типу “Шахед-136″ по території України”, – сказав Громов.

Він зазначив, що основними цілями ворога були об’єкти енергетичної інфраструктури, що свідчить про продовження розпочатого у жовтні енергетичного терору.

“Протягом листопада засобами протиповітряної оборони було знищено 72% застосованих противником крилатих ракет та 80% безпілотних літальних апаратів”, – розповів Громов.

Окрім того, українські підрозділи ракетних військ та артилерії з 24 листопада уразили 34 пункти управління різного рівня, 47 складів з боєприпасами та пально-мастильними матеріалами, понад 100 районів зосередження живої сили російських окупантів.

“З 24 листопада противник завдав 40 ракетних ударів по об’єктам цивільної, енергетичної та військової інфраструктури України”, – додав Громов.

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