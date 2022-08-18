У Маріуполі експрацівник ДСНС «перевзувся» та виконує вказівки окупантів

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури колишньому помічнику начальника чергової зміни з питань оперативного реагування у Маріупольському районі заочно повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у червні 2022 року співробітник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області, після захоплення окупаційними військами рф м. Маріуполя добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами та обійняв керівну посаду так званого начальника «оперативно-диспетчерської служби ДПСО міста Маріуполя мнс «днр».



Наразі підозрюваний працює на окупаційну адміністрацію рф та здійснює роботу, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СУ ГУНП за оперативного супроводу УСР в Донецькій області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Відділ інформаційної політики

Донецької обласної прокуратури