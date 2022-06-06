У Маріуполі критична ситуація через масові поховання та відсутність питної води
На окупованих територіях епідемічна ситуація є надзвичайно складною, а Маріуполю загрожує епідемія холери.
Ситуація ускладнюється через те, що Міністерство охорони здоров’я наразі не має повної інформації про епідемічний стан окупованих територій.
Про це розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін 6 червня під час пресконференції.
У МОЗ кажуть, що спалах епідемічних хвороб можна уникнути, однак ризики створюють антисанітарія, ситуація з водопостачанням і роботою водоочисних станцій, що потенційно може спровокувати поширення гострих інфекційних і кишкових інфекцій на окупованих територіях.«Доволі часто ми отримуємо інформацію про поховання в неналежних місцях, це може призводити до забруднення води, тому людям, які проживають на таких територіях, вкрай важливо приділяти увагу використанню води з колодязів і водогонів, її обов’язково потрібно піддавати термічній обробці», – заявив Кузін.
«Ризики будуть поступово збільшуватись, враховуючи температуру повітря, адже тепла погода може сприяти саме поширенню інфекційних хвороб», – сказав Кузін.
Також він підтвердив, що в Донецькій області і зокрема в Маріуполі дійсно великим є ризик епідемії холери.
За словами санлікаря, на території області та в Маріуполі реєстрували спалах холери і раніше.
Кузін зазначив, що людям варто звертати увагу на основні симптоми холери та як реагувати на їх появу.
«Ми також розпочали з 1 червня посилений нагляд за усіма випадками холери або підозру на неї», – зазначив він.
Нагадаємо, раніше у МОЗ озвучили епідемічні ризики для деокупованих територій, зокрема в Київській, Житомирській, Чернігівській і Сумській областях. // УПTweet