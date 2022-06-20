У Маріуполі окупанти викопують тіла людей і ховають їх у братських могилах (відео)

Окупанти почали повільну ексгумацію померлих.

Про це у Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти почали повільну ексгумацію померлих. Викопують трупи, вантажать на трактори і звозять в «морг на Метро». Реєстрація ведеться виключно за участі близьких. Через спеку з моргу одразу до поховання в братських могилах. Не завжди зі встановленням номерів. Поводження із загиблими, як зі сміттям, стало нормою», — йдеться у повідомленні. // УНІАН