У Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки, – Андрющенко

Точна кількість загиблих окупантів уточнюється.

У Маріуполі пролунали два вибухи: уражені особовий склад та місце зберігання техніки.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Така собі Маріупольська Чорнобаєвка. Це друга бавовна майже в одному самому місці. Перша була 07 вересня. Окупанти не навчились. Тому по розполагє та місцю зберігання техники прилетіло ще раз. Місце досі оцеплене, швидки пів-ночі вивозили поранених з Порт-Сіті”, – повідомив Андрющенко

Пізніше він уточнив, що вибухів було два.

“Місць влучання – два і вони різні. Перше відео з мігрантами – це той самий “бетонний завод”. Перше влучання. Друге – територія за Порт -Сіті, де окупанти розміщували техніку військову та частини систем ППО. Друге влучання”, – написав Андрющенко.