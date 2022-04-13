У Маріуполі російський танк обстріляв благодійну організацію, загинули жінки та їхні близькі

Драматична новина викликає шок, зазначив генсек Caritas Internationalis.

У Маріуполі Донецької області російський танк обстріляв центр католицької благодійної організації «Карітас України», загинули дві українські співробітниці та п’ять членів їх сімей.

Атака на «Карітас» трапилася ще 15 березня, однак про неї стало відомо лише в середині квітня, повідомляє Vatican News.

«Ця драматична новина викликає жах і шок у сім’ї «Карітас»…», — заявив генсек Caritas Internationalis Алоїзіус Джон. // УНІАН