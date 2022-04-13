У Маріуполі російський танк обстріляв благодійну організацію, загинули жінки та їхні близькі

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Драматична новина викликає шок, зазначив генсек Caritas Internationalis.

У Маріуполі Донецької області російський танк обстріляв центр католицької благодійної організації «Карітас України», загинули дві українські співробітниці та п’ять членів їх сімей.

У Маріуполі окупанти обстріляли благодійну організацію, загинули сім осіб / фото REUTERS

У Маріуполі окупанти обстріляли благодійну організацію, загинули сім осіб / фото REUTERS

Атака на «Карітас» трапилася ще 15 березня, однак про неї стало відомо лише в середині квітня, повідомляє Vatican News.

«Ця драматична новина викликає жах і шок у сім’ї «Карітас»…», — заявив генсек Caritas Internationalis Алоїзіус Джон. // УНІАН

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