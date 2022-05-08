У Маріуполі в результаті російської агресії загинули 25 тисяч людей — пресконференція полку «Азов» (відео)

У Маріуполі внаслідок рашистської агресії загинуло блтзько 25 тисяч людей.

Про це розповів на пресконференції у неділю заступник командира полку «Азов» капітан Святослав «Калина» Паламар, пише УНН.

«Політики зараз відзначають невеличкі перемоги. Евакуацію кількох десятків, кількох сотень людей. … при цьому 25 тис. людей було вбито російською армією. Проблема в тому, що ми військові. У нас є своя справа, своя робота, свої обов’язки. Наш обов’язок захистити власну родину, власну державу, власних людей. Людей нашої держави. Це найвищий наш пріоритет. Вищий за наше життя», — заявив Паламар.

Зі слів капітана, зокрема безліч загиблих — на териоорії заводу «Азовсталь».

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Командир 36-ї окремої бригади морської піхоти майор Сергій Волина, який разом з іншими захисниками України продовжує тримати оборону на “Азовсталі” в Маріуполі, заявив, що бійці сподіваються на порятунок.