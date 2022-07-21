У Мелітополі “кремлепатріархатні” попи возять прихожан на отримання російських паспортів

На машину зрадники наклеїли георгіївську стрічку і велику свастику Z.

У Мелітополі представники церкви Московського патріархату стають в чергу за російським паспортом.

Про це повідомляє РИА Мелітополь.

Представники монастиря Сави Освяченого активніше за інших займалися колабораціонізмом. Так, саме в цей храм окупанти звозили першу “гуманітарку” на початку війни і тут багато років поспіль вели проросійську пропаганду.

Тепер священики монастиря возять своїх парафіян на паспортизацію, а авто обклеюють свастикою Z і георгіївською стрічкою.

“Сьогодні на здачу документів на отримання паспортів РФ в ЦНАП прибули черниці і парафіянки УПЦ МП в хустках. Після проходження процедур, за ними приїхав священик на білому мікроавтобусі із запорізькими номерами. Ззаду на склі на авто попа була наклеєна велика свастика Z з георгіївською стрічкою”, – розповів житель Мелітополя. // УНІАН